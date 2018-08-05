5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفائزات بـ”هاكاثون الحج” يروين قصة نجاحهن.. ويكشفن عن رفضهن عرضًا أمريكيًّا مغريًا للشراكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف الفريق النسائي السعودي الفائز بالمركز الأول في “هاكاثون الحج” عن رفضه عرضًا مغريًا لإحدى الشركات الأمريكية للشراكة مع الفريق، موكدًا إصراره على أن يكون تطبيق “ترجمان” سعوديًّا 100%.

وأكدت الفتيات وفقًا لـ”المدينة” أن الفكرة بدأت عند رؤيتهن إعلانات “هاكاثون الحج” على مواقع التواصل والذي يعد فرصة عظيمة للمتميزين، فاتفقن على تشكيل فريقهن كزميلات دراسة سابقًا ومن المهتمين بمجال التقنية.

وأوضحن أنهن تعاهدن على بذل قصارى جهدهن للنجاح، وأشرن إلى أن تطبيق ترجمان مصمم بشكل بسيط بحيث يسمح للجميع باستخدامه بعمل مسح ضوئي للعلامات الإرشادية وترجمتها للغة جوال المستخدم، بدون إدخال أي خيار للغة، كما أنه يعمل بدون إنترنت، وسيستخدم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين مستقبلًا.

ولفتت الفتيات إلى أنه فور اعتماد مشاركتهن في “هاكاثون الحج”، تمكنَّ من تنفيذ التطبيق في 48 ساعة تقريبًا، وأكدن أن ظروف بعضهن كمتزوجات وأمهات لم تكن عائقًا في سبيل النجاح.

يذكر أن الفريق النسائي فاز بالمركز الأول وحصل على جائزة مليون ريال، بعد منافسة مع فرق من عدة دول حول العالم.

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