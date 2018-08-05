5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القحطاني يكشف عن ملامح مبادرة برامج “تلفزيون الواقع”.. ويعلق: كنت أتحسر على مشاهدة أبنائنا لبرامج مسابقات الأغاني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قدّم المستشار في الديوان الملكي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني سعود القحطاني لمحة عن مبادرة برامج “تلفزيون الواقع” التي يطمح لتنفيذها، وذلك تعليقا على انتهاء تغطية فعالية “هاكاثون الحج”.

وكتب المستشار على صفحته بـ”تويتر”: “نعمل حاليًا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع. التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت. أتمنى أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت او فيسبوك جديدة. مازلنا نتفاوض بذلك مع عدد من القنوات وسنخطركم بما يتم”.

وعلّق القحطاني على إعادة الحفل الختامي لهاكاثون الحج: “كنت أتحسر حين أشاهد أبناءنا وبناتنا ينغمسون بمتابعة برامج مسابقات الأغاني. حاولنا الاستفادة من ذلك في تجربتنا الجديدة. سنتعلم من أخطائنا ونستفيد ونسعد بملاحظاتكم”.

وأضاف: “مشكلتنا أن صورة العلوم العصرية الذهنية كالبرمجة ونحوها تشكلت بذهن أبنائنا بصورة خاطئة مرادفة للملل والوحدة والانعزال. تغيير هذه الصورة يستدعي أن نحولها لرياضة ذهنية ممتعة. من مبادراتنا أولمبياد سعودي في مجالات عمل (الأمن السيبراني) وطموحنا أن يتحول بعد ذلك للعالمية بمبادرة سعودية”.

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