أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»القحطاني يكشف عن ملامح مبادرة برامج “تلفزيون الواقع”.. ويعلق: كنت أتحسر على مشاهدة أبنائنا لبرامج مسابقات الأغاني
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