اللاعب السعودي مساعد الدوسري يفوز بكأس العالم في كرة القدم الإلكترونية.. و”فيفا” تهنئه

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فاز الشاب السعودي مساعد الدوسري أمس (السبت) ببطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد فوزه في المباراة النهائية، ومنحه الاتحاد الدولي مكافأة 250 ألف دولار.
ووجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التهنئة للاعب مساعد الدوسري لفوزه بكأس البطولة بعد أن تغلب على اللاعب البلجيكي “ستيفانو بينا” في المباراة النهائية.
وأضاف “فيفا” أن أكثر من عشرين مليون لاعب شاركوا في التصفيات، وصل منهم 32 لاعبا للمباريات النهائية، ولا بد أن يكون هناك فائز واحد، مقدماً التهاني للبطل مساعد الدوسري.