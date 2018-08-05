5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات حلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

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