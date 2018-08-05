بمشاركة 30 متسابقة.. الطائف تستضيف بطولة شطرنج للسيدات

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ينظم الاتحاد السعودي للشطرنج أول بطولة شطرنج للسيدات بالطائف غدًا الإثنين، بمشاركة 30 متسابقة في تصنيف اللعب السريع.
وقالت مشرف لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي للشطرنج والحكم الدولي المعتمد حنان الغامدي، إن البطولة ستكون من 5 جولات، ويتاح لكل متسابقة نصف ساعة لكل جولة.
وأوضحت أن الفائزة بالمركز الأول ستحصل على كأس البطولة، ومبلغ 2000 ريال، فيما تحصل الثانية على 1500 ريال وميدالية، والثالثة مبلغ 1000 ريال وميدالية.
وأبانت أنه سيتم احتساب النتيجة وفقًا لفوز إحدى المتسابقات أو بالوقت، لافتة إلى أن البطولة ستبدأ الساعة 5 عصرًا وتستمر لمدة 4 ساعات، تحت رعاية الغرفة التجارية بالطائف.