5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توقعات بدخول بعض مناطق المملكة الثلاثاء المقبل في أقوى حالة مطرية بالصيف الحالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

توقع المختص في شؤون الطقس تركي الجمعان أن تشهد بعض مناطق المملكة بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل أقوى حالة مطرية خلال الصيف الحالي.

وقال الجمعان، وفقاً لـ”سبق”، إن الحالة المطرية التي ستشتد ذروتها مع نهاية الأسبوع على المرتفعات الغربية والجنوبية ناتجة من كتلة استوائية شديدة الرطوبة.

وأضاف أن السبب العلمي وراء تلك الأمطار هو شدة تقدم الكتلة الاستوائية الرطبة المتوقع عبورها جنوب البحر الأحمر حتى وسطه، وتقدمها شرقاً على المرتفعات.

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