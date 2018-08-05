5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان طلال مداح

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

احتفل محرك البحث العالمي “جوجل” اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الفنان والملحن طلال مداح.

ويجئ احتفال “جوجل” تقديراً للعطاء الذاخر للفنان الذي عرف بـ “صوت الأرض” في قيادة ثورة الحداثة والتطوير في الأغنية السعودية.

وولد طلال مداح في مدينة مكة المكرمة في يوم الخامس من أغسطس من العام 1940م، قدّم عطاءً وافراً في الأغنية السعودية بمجموعة من الأعمال الفنية والأغاني الخالدة، كما شارك في الأعمال الدرامية والمهرجانات الفنية داخل وخارج المملكة، حتى انتقل إلى جوار ربه في يوم الحادي عشر من أغسطس من سنة 2000 ميلادي عن عمر يناهزه 60 عاماً مخلفاً ورائه مدرسة فنية رائدة وأعمال فنية خالدة.

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