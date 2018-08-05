شاهد.. استعراض كسوة الكعبة الجديدة لهذا العام

أنحاء – متابعات :-
عاينت لجنة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة جاهزية الكسوة لموسم حج هذا العام 1439، حيث تم فحصها والتأكد من اكتمالها وسلامتها.
ومن المقرر أن تُكسى الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة في صبيحة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة المقبل.
وأوضح مدير المجمع، أحمد المنصوري، أن اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهباته في ساحة قسم تجميع الثوب، والتأكد من تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته والتي تخص كل جهة من الجوانب.
كما تم تفقد أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة، بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة، مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.