5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد.. لقطات عفوية تجمع الملك سلمان بحفيده عبد العزيز

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عفوية تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفيده عبد العزيز.

وأظهرت الصور جانبًا إنسانيًّا في حياة خادم الحرمين وهو يرتدي ملابس غير رسمية، حيث بدا وهو يداعب حفيده ويضحك معه.

يذكر أن حفيد الملك سلمان هو نجل الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن ظهر الطفل عبد العزيز مع جده الملك سلمان في صورة سابقة جرى تداولها بكثرة في ذلك الوقت.

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