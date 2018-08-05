“صحة المدينة” تُكرّم الممرض الذي أنقذ حياة حاج تركي

أنحاء – متابعات :-
كرَّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة الممرض السعودي فهد الحربي الذي أنقذ حاجًّا تركيًّا بعد سقوطه مغشيًّا عليه أمام أحد الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة.
وأوضحت الصحة أن الممرض الذي تم تكريمه ملتحق ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف والذي تنفذه الصحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بعدما دشن ناشطون في مواقع التواصل وسمًا بعنوان “ممرض عاطل ينقذ حاج تركي”.
وكان الممرض الذي يعمل في قسم الاستقبال بأحد فنادق المدينة المنورة تمكن من إنقاذ حياة حاج من الجنسية التركية، بعد سقوطه مغشيًّا عليه أمام مدخل الفندق، إثر تعرضه لحالة اختناق، إذ أجرى له الإسعافات الأولية قبل وصول الهلال الأحمر.