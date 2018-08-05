5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حركة غريبة من مدرب الهلال الجديد تثير فضول الجماهير

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب نادي الهلال الجديد البرتغالي جورجي جيسوس وهو يركض فضول الجماهير الهلالية.

وظهر جيسوس في الفيديو وهو يتمايل يمنة ويسرة ويركض ببطء بطريقة غريبة وحوله لاعبو الفريق، ليثير بحركته فضول وتساؤلات الجماهير حول فعله.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يقيم معسكرا تدريبيا قصيرا بالقرب من لندن ومباريات ودية استعدادا لنهائي كأس السوبر المقرر إقامته على ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن. يوم الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

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