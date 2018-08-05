فيديو | حركة غريبة من مدرب الهلال الجديد تثير فضول الجماهير

أنحاء – متابعات :-
أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب نادي الهلال الجديد البرتغالي جورجي جيسوس وهو يركض فضول الجماهير الهلالية.
وظهر جيسوس في الفيديو وهو يتمايل يمنة ويسرة ويركض ببطء بطريقة غريبة وحوله لاعبو الفريق، ليثير بحركته فضول وتساؤلات الجماهير حول فعله.
يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يقيم معسكرا تدريبيا قصيرا بالقرب من لندن ومباريات ودية استعدادا لنهائي كأس السوبر المقرر إقامته على ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن. يوم الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.
♦️ظهر مدرب نادي #الهلال #جيسوس قبل مباراة #السوبر_السعودي مع #الاتحاد في #لندن ، وهو يقلد ركض اللاعبين بطريقة تهكمية ساخرة. pic.twitter.com/RcFwYxURbW
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) August 4, 2018