فيديو | حركة غريبة من مدرب الهلال الجديد تثير فضول الجماهير

♦️ظهر مدرب نادي #الهلال #جيسوس قبل مباراة #السوبر_السعودي مع #الاتحاد في #لندن ، وهو يقلد ركض اللاعبين بطريقة تهكمية ساخرة. pic.twitter.com/RcFwYxURbW

— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) August 4, 2018