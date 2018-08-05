5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | زلزال قوي يضرب جزيرة بإندونيسيا.. والسفير السعودي يطالب السعوديين بمغادرتها ومن لديه رحلة إليها يلغيها

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذر أسامة بن محمد الشعيبي سفير المملكة لدى إندونيسيا من السفر إلى جزيرة لومبوك الإندونيسية، بعد أن ضربها زلزال تجاوز 7 درجات على مقياس ريختر، فيما يُتوقع أن يـضرب الجزيرة تسونامي.

ودعا الشعيبي مَن لديه رحلة لجزيرة لومبوك لإلغائها، ومن في لومبوك حاليا فعليه بالخروج، مضيفا أن جزيرة بالي تتأثر بهزات لومبوك وربما بالموجات الارتدادية، إلا أنه لم ترِد أي مخاطر على جزيرة بالي.

وأشار إلى أن مطار جزيرة لومبوك سيغلَق، وأن السفر عن طريق البحر فيه خطورة، ولا يُنصح بالسفر بحراً إلى بالي.

يُذكر أن زلزالًا بقوة 7 درجات ضـرب جزيرة لومبوك اليوم (الأحد) ومركزه على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بعد أسبوع واحد من زلزال قتـل 17، كما صدر تحذير رسمي من وقوع تسونامي، وبالابتعاد عن المحيط، ونُشرت على مواقع التواصل عدد من مقاطع الفيديو توثق آثار الزلزال في الجزيرة.

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