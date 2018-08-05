فيديو | فريق نسائي للدراجات الهوائية.. يمارسن الهواية ويوجهن رسائل توعوية وخيرية

أنحاء – متابعات :-
رصد تقريرٌ ممارسة عدد من الفتيات هواية ركوب الدراجات الهوائية والتي يوجهن من خلالها رسائل توعوية وخيرية حول أمراض عدة، ويقدن دراجاتهن في شوارع وحدائق الرياض ويتمنين أن يحضرن في المشاركات العالمية.
وأوضحت فاطمة الدوشي أنها أسست فريق لركوب الدراجات بعد أن فقدت ابنة خالها بسبب مرض الكرونز التقرحي (مرض مناعي يصيب الجهاز الهضمي) ما جعلها تحزم حقائبها وتتوجه لأوروبا كأول فتاة سعودية تشارك في المبادرة العالمية لركوب الدراجات الهوائية كوسيلة للتعريف بهذا المرض.
وقادت تلك المشاركة عددًا من الفتيات لمشاركة “الدوشي” في سباقات أوروبية للدراجات الهوائية، كما تواصلن معها لتعليمهن ركوب الدراجات، ومن هنا جاءت لها فكرة إنشاء الفريق النسائي السعودي لركوب الدراجات.
وأضافت زياد ناعمة، إحدى عضوات الفريق، أنها رغبت في المشاركة بعمل خيري يشمل ركوب الدراجات في أوروبا فاتجهت إلى دبي وانتقت الدراجة المناسبة، ومن هناك انطلقت وزميلاتها في تجربة جميلة. وأشارت عضوة الفريق إياد ناعمة إلى أن الهدف هو تشجيع الفتيات على ركوب الدراجات في الهواء الطلق، من أجل مجتمع حي رياضي.
وطالبت الفتيات بمراكز للتدريب ومسارات مخصصة لممارسة هذه الرياضة على الطرق السريعة، وأنشطة لنشر الوعي بها، كما يأملن في الانتقال من مرحلة الهواة إلى مرحلة المحترفات.
أياد ناعمة من هواة الدراجات الهوائية..
يطالبن بتسهيل أماكن لهن لممارسة هذه الرياضة
تقرير الزميل خلف الخلف#MBCinaWeek pic.twitter.com/0dg4kTtONj
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 4, 2018