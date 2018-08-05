فيديو | لقطة “اصطدام” بين وزيري الداخلية والمالية التركيين تلفت الأنظار

أنحاء – متابعات :-
لم تفوّت عدسات التصوير التي حضرت الاجتماع الأول لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا يوم (الخميس) الماضي أي لقطة دارت بين المسؤولين، من بينها لقطة لافتة بين وزيرين مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وظهر الوزيران سليمان صويلو الذي يشغل منصب وزير الداخلية وبراءت ألبيراق صهر أردوغان ووزير المالية وهما يسيران متقابلَين خارج مكان الاجتماع.
وتعمد صويلو أن يصدم بألبيراق كتفا بكتف، وعلى ملامحه ترتسم ابتسامة واسعة، في اللقطة التي تداولتها وسائل إعلام تركية سلّطت الضوء عليها.
وتجيء اللقطة وسط أنباء عن وجود خلافات وتوتر قديم بين الوزيرين، وصل إلى حد التلاسن اللفظي في أحد الاجتماعات، وبلغ صداه إلى الرئيس التركي أردوغان الذي تدخل بين الاثنين.