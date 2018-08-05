فيديو | مصري ينفذ “مقلباً” في والدته بأنه فاز بـ”مليون ريال” في هاكاثون الحج.. شاهد ردة فعلها

أنحاء – متابعات :-
نفذ مطور مصري كان ضمن الفريق المصري المشارك في مسابقة “هاكاثون الحج” التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مقلبا كوميديا في والدته بإبلاغها أنه فاز بجائزة مليون ريال في المسابقة.
جاء ذلك خلال حلقة صورها المذيع المصري أحمد رأفت الشهير بـ”مذيع الشارع”، حيث قام الشاب بإبلاغ والدته عبر الهاتف أنه فاز في مسابقة “هاكاثون الحج” بمليون ريال، لتستقبل والدته الخبر بفرحة هستيرية وتقول له إن خالته رأت مناماً أنه سيفوز.
وفي نهاية المكالمة أبلغها الشاب بأن ما قاله له عبارة “مقلب” نفذه فيها خلال لقاء تلفزيوني، لتعاتبه على ما فعله، وتدخل في نوبة ضحك.
يُذكر أن فعاليات “هاكاثون الحج”، التي شارك فيها أكثر من 2950 متسابقًا من مختلف دول العالم اختُتمت أمس بتتويج المشاريع الفائزة للفرق المشاركة، حيث حصل تطبيق “ترجمان” من المملكة العربية السعودية على المركز الأول وجائزة قدرها مليون ريال ، فيما نال تطبيق “محفظة الحاج” المركز الثاني وجائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي ، وحصل تطبيق “رؤى” على المركز الثالث وجائزة قدرها 350 ألف ريال.