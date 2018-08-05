5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ممرض سعودي يعمل في أحد فنادق المدينة المنورة ينقذ حاج تعرض للاختناق

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكن ممرض سعودي يعمل في استقبال أحد فنادق المدينة المنورة من إنقاذ حياة حاج من الجنسية التركية، بعد سقوطه مغشياً عليه أمام مدخل الفندق؛ إثر تعرضه لحالة اختناق.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة تدخل الممرض لإنقاذ الحاج التركي، وإجراء الإسعافات الأولية له، قبل وصول الهلال الأحمر.

وأوضح أحد الصحفيين من خلال حسابه على موقع “تويتر” أن الممرض يدعى “فهد الحربي”، وحاصل على دبلوم تمريض، لكنه لم يتمكن من العمل في مجاله، فتوجه للعمل في الاستقبال بأحد الفنادق.

وأشار إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تفاعلت مع الواقعة، وقررت استدعاء الممرض اليوم الأحد لتكريمه.

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