4 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | إنقاذ “حوت” ضل طريقه في مياه خور دبي وإعادته للخليج العربي

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية، بعملية إنقاذ نوعية لصغير قرش حوت أضاع طريقه في مياه خور دبي، وإعادته إلى منطقة الخليج العربي.

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تسلمت بلاغاً وشكّلت مع شركائها الاستراتيجيين فريق عمل من الغواصين المحترفين من الضفادع البشرية من ذوي القدرات العالية.

وتم وضع خطة مبتكرة لإنقاذ سمكة قرش الحوت من خلال تشكيل ثلاثة فرق من الغواصين على متن قاربين، ووضع القرش الصغير على حمالة تحت الماء وتحريكه من منطقة الخور إلى عرض البحر، وذلك حرصاً على سلامته، والتأكد من عدم تشكيل أي خطورة عليه أو إصابته بأي أضرار نتيجة تعرضه للخوف أو التوتر.

وأضافت أن عملية الإنقاذ لإخراج صغير قرش الحوت من الخور ونقله إلى منطقة الخليج العربي استغرقت أكثر من خمس ساعات بحرفية ومهارة عالية وجهد كبير من فريق العمل.

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