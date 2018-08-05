4 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قتلى إثر تحطم طائرتين سياحيتين في يوم واحد بسويسرا

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

تحطمت طائرتان سياحيتان السبت في وسط سويسرا وشرقها ما اسفر عن العديد من القتلى، وفق الشرطة ووسائل الاعلام السويسرية.

وصباحا، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد وسرعان ما اندلعت فيها النار.

وقالت شرطة الكانتون في بيان ان الطائرة كانت اقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون اوبفالد المجاور متجهة الى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7,30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث ما استدعى تدخل مروحية قبل ان يصل عناصر الانقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية اخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد يناهز ارتفاعه 3099 مترا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا حتى الان، لكنها اوضحت ان خمس مروحيات تشارك في عمليات الانقاذ.

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