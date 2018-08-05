“مرور عسير” يتفاعل مع فيديو “عودة الدرباوية”.. ويضبط عشرات المخالفين

أنحاء – متابعات :-
شنت إدارة مرور عسير بمشاركة عدد من الجهات الأمنية حملة ضبطت خلالها عددا من المخالفين “درباوية” ومركباتهم، وذلك تفاعلاً مع مقطع فيديو جرى تداوله يوثق مخالفات نفذوها على الطرقات العامة.
وأوضحت إدارة المرور أنه جرى حجز عشرات المركبات المخالفة خلال الحملة، وتم تطبيق نظام المرور واللائحة التنفيذية بحق المخالف، مشيرة إلى أنه تمت إحالة جميع المخالفين إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعت في بيان أمس (السبت) أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلَّمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات مخالفة للأنظمة والقوانين.
وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله يقوم فيه مجموعة من الشبان “درباوية” بإغلاق بعض الطرقات عمداً بغرض التفحيط والسير في مواكب وعرقلة الحركة المرورية في المنطقة.