5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “العمل” بصدد إقرار توطين الوظائف التنفيذية خلال أسبوعين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إصدار عددٍ من القرارات الخاصة بالتوطين خلال الأسبوعين القادمين، من ضمنها توطين الوظائف التنفيذية.

وأوضحت أن اللجنة الخاصة بالتوطين المشكَّلَة من ممثلين لوزارات العمل، والتجارة والاستثمار، والبلدية القروية، والغرف التجارية، وعدد من المنشآت تعمل بشكل مستمر لتحديد القطاعات المستهدف توطينها، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال سارت خطط التوطين وفق ما هو موضوع فإن الوزارة ستتجه للمرحلة الثانية إما برفع نسبة التوطين بشكل تدريجي، أو رفعها إلى 100% مرة واحدة.

وكان قد تم إجراء عدد من التعديلات على مسودة توطين قطاعات التجزئة الـ12، والتي شملت تخفيض نسبة التوطين من 100% إلى 70%.

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