أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مكتب تحقيقات الطيران: الطائرة الهندية شرعت بالإقلاع من مدرج مرور الطائرات.. وفرق الإنقاذ باشرت الحادثة خلال دقيقة
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