5 أغسطس 2018 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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4 محاولات اغتيال لزعماء وقادة حول العالم خلال شهرين.. جميعها وسط حشود

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نجا الرئیس الفنزويلي نیكولاس مادورو أمس (السبت) من محاولة اغتیال حدثت بانفجار طائرات بلا طیار محملة بمتفجرات، أثناء إلقائه خطاباً في حفل عسكري.

وجاءت محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي ضمن سلسلة محاولات متشابهة حدثت لعدد من زعماء العالم، خلال الشهرين الماضيين، وما جمع بين تلك المحاولات فضلاً عن كونها استهدفت رؤساء دول، أنها وقعت وسط حشود من الناس.

رئيس فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نیكولاس مادورو عن اعتقال بعض الجناة في حادثة محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن عدداً من منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته يقيمون في الولايات المتحدة.

رئيس زيمبابوي

تعرض رئيس دولة زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا إلى محاولة اغتيال في 24 يونيو الماضي، خلال مشاركته في تجمع انتخابي باستاد “وايت سيتي” بمدينة بولاوايو.

ونجحت السلطات المحلية في إجلاء الرئيس وحمايته من محاولة الاغتيال، التي ترتب عليها تغيرات حكومية كبيرة في البلاد.

رئيس وزراء إثيوبيا

حاول شخص إرهابي في 23 يونيو الماضي اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عبر إلقاء قنبلة على تجمع يحيط به أثناء إلقائه خطاباً أمام حشد هائل في العاصمة أديس أبابا.

وقتل في الهجوم شخصان وأصيب 153 آخرون، بينما أعلن رئيس الوزراء بعدها عن مجموعة من القرارات الأمنية.

نائب الرئيس الأفغاني

ونجا نائب الرئيس الأفغاني عبدالرشيد دوستم، في 23 يوليو الماضي، من هجوم انتحاري تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” ونفذ عند مدخل مطار كابول الدولي.

وقتل في الهجوم الانتحاري 14 شخصاً بينهم 9 من قوات الأمن الأفغانية، قبل أن تعلن السلطات الأفغانية عن تحديد أسماء القائمين بالهجوم.

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