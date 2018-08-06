6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أحد زملاء الشهيد نجمي أثناء دفنه باكيًا عند القبر: أبشرك قتلناهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

رصدت صورة لحظة مؤثرة لأحد العسكريين ممن زاملوا الشهيد عادل نجمي الذي دُفن أمس (الأحد) في مسقط رأسه بقرية النجامية بمحافظة الطوال، وسط مشهد مهيب.

وظهر العسكري باكيا بحرقة وألم على فراق صديقه، وسط مواساة الحاضرين ممن حاولوا الأخذ بيده وطمأنته والتهدئة من روعه.

وعلّق الإعلامي محمد نجمي، ملتقط الصورة، أن العسكري الباكي جثا باكيا عند القبر، وقال: “رحمك الله يا عادل.. وأبشرك دحرنا العدو أبشرك قتلناهم”.

وكانت جموع قد شيعت جثمان الشهيد في قريته النجامية بحضور محافظ الطوال وعدد من زملائه العسكريين والأقارب والمواطنين.

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