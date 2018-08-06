6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة الحشود برئاسة الحرمين الشريفين تتابع انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام ومرافقه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

مكة المكرمة – واس :-

تقوم إدارة الحشود التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على تسيير حركة الزوار والمعتمرين وانسيابية حركتهم داخل المسجد الحرام على مدار الساعة .

وأوضح مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس فارس بن فايز ملا، أن الإدارة تعمل جاهدةً على متابعة انسيابية حركة الحجاج والمعتمرين في جميع المواقع بالمسجد الحرام كالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، مبيناً أن منسوبو الإدارة يقومون برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافةً للتنسيق مع الجهات الأمنية للتعامل مع تلك الملاحظات.

وأبان ملا أن الإدارة تقوم بإعداد تقارير يومية للأوضاع في المسجد الحرام، تضع من خلالها حلولاً للمعوقات، وتستخدم في التقارير الخرائط التي توضح مواقع تلك الملحوظات، من خلال وجود خطط موضوعة لتوزيع فريق العمل على كافة المواقع لمتابعة الانسيابية ويتم ذلك بشكل يومي ومستمر.

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