6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»استشاري: أهل تبوك الأقل إصابة بالسرطانات لهذا السبب
﻿

استشاري: أهل تبوك الأقل إصابة بالسرطانات لهذا السبب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

نصح استشاري بأمراض القلب والباطنة بتناول الشمر؛ للوقاية من الإصابة بالسرطانات، لافتاً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الأكلات التي تحمي من الإصابة بالسرطان.

وأوضح استشاري أمراض القلب والباطنة الدكتور محمد معصرجي أن الأبحاث الطبية أثبتت أن تناول الشمر يقلل من تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

وبيّن أن هناك مجموعة من الأكلات التي تمنع الإصابة بتلك الأمراض مثل البيض المسلوق، وشوربة الخضار، والشوفان، والسلطة، والعسل الأصلي، والشمر، والزنجبيل.

وأشار إلى أن سكان منطقة تبوك هم الأقل في نسبة الإصابة بالسرطانات في المملكة لتناولهم الشمر، منوهاً إلى أن المنتجات الزراعية اليوم تحتوي في غالبيتها على مواد مسرطنة للقولون.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.