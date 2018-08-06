“التجارة”: عليك فعل هذه الأشياء قبل التوقيع على أي عقد

أنحاء – متابعات :-
وجهت وزارة التجارة والاستثمار عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين للتقيد بها قبل التوقيع على أي عقد حتى لا تضيع حقوقهم.
وأكدت الوزارة أنه ينبغي قبل التوقيع على أي عقد قراءته جيداً حتى لا يصبح حجة ضد الشخص وليس لصالحه، مشيرة إلى ضرورة أن يكون العقد متضمناً لكافة التفاصيل الممكنة كالسعر المتفق عليه والدفعات ومدة وشروط التسليم والشرط الجزائي إن وُجد.
كما أشارت إلى أهمية أن يكون العقد خالٍ من العبارات الخادعة والغير مهمة، وأن يكون متضمناً للتكاليف الإضافية المحتملة، وأن يراعي التعديلات الطارئة سواء كان زيادة أو تخفيضاً في المواصفات.
وينبغي كذلك –بحسب الوزارة- أن يكون العقد مطابقاً للواقع، وألا ينسى الشخص نسخته من العقد بعد توقيعه وختمه من المحل أو الجهة التي تعاقد معها، إضافة إلى صور للسلع التي تم اختيارها.