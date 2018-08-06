6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التدريب الاحترفي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

كنت أتابع خطابا جماهيريا للرئيس  الأمريكي دونالد ترمب حضره جمع كبير من الناس ومن كبريات الشركات الامريكيه وعددها 800 شركه في تخصصات مختلفه منها من يقوم بتصنيع المنظومات الدفاعية مثل الطائرات والسفن الحربيه بكافه انواعها ومنظومات والقيادة والسيطرة والاتصالات واجهزه ومعدات الفضاء وكذلك الشركات ذات الطابع المدني   ويتقدمهم المدراء التنفيذيون لهذه الشركات ووعد في خطابه استدعاء الشركات المتوسطه والصغيره في المستقبل  لمناقشه نفس المواضيع التي يناقشها مع الشركات الكبيره  وقد بداء الرئيس الأمريكي بالحديث عن الاقتصاد الامريكي وكيف أنه سجل قفزات غير مسبوقه في التاريخ الامريكي الحديث وردد هذه الكلمه عده مرات وقام بتسميه بعض مدراء الشركات التنفيذيين  باسماءهم وشكرهم على الاهتمام والحضور بالاضافه الى احضار نماذج من الشباب والشابات الذين يتلقون  تدريبا عمليا في الشركات المدعوه واختار بعضهم ليقوموا بأعطاء الجمهور  فكره عن التجربه التدربيه وكيف اصبحوا مؤهلين ومحترفين   ويعملون في الشركات المدعوه   وبعد استعراض بعض النماذج من المتدربين الخاضعين للتدريب حذر الرئيس الأمريكي الشركات بأن التدريب العملي يجب ان يكون محاكيا للأعمال التي سوف تمارس  عمليا  وذكر ايضا  بأن  التوظيف  التي تم حتى الان منذ توليه الرئاسه هو اربعه ملايين وظيفه  في عموم امريكا ويتوقع أن يضاف إليها  عدد 600 الف وظيفه جديده  اخرى  في الشهر  القادم حسب قوله  وبذلك يكون العدد الاجمالي للوظائف المشغله  اربعه ملايين وستمائة الف وظيفه  وهو رقم غير مسبوق كما  قال ثم اضاف  بأن هناك توجه بأن  عددا كبيرا من المساجين يزيد عددهم عن مائه الف سوف يخرجون من السجون الامريكيه  وهؤلاء سوف يتم تاهيلهم ويعاد دمجهم في المجتمع. بنفس الطريقه المتبعه سابقا 

الذي  يهمنا  مما تقدم هو:

١_ ان الاهتمام بمعألجه مشاكل المجتمع تتم من أعلى الهرم وبالمشاركه المباشره من الرئيس نفسه  وبحضور ومشاركه القطاع الخاص الذي يملك الخبره الاداريه والمعرفةالفنيه  و القدره الماليه والمرونه وسرعه اتخاذ القرار

٢_يولي القطاع العام اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص ويعتبره شريكا في جميع الفعاليات الاقتصاديه محليا ودوليا وهو الذي يمثل المورد الرئسي للدخل القومي 

٣-القطاعان يكملان  كل منهما الاخر فالقطاع  الخاص يملك المعرفه والمال والاداره والمرونه والقطاع العام يملك السلطه والقرار وهذا ما يعزز التكامل بينهما

٤- المواطنون الذين يقبعون في السجون هم مواطنون لهم  حقوق وقد قاموا بارتكاب اخطاء يحاسب عليها القانون حسب التشريع في كل دوله وعند انقضاء محكومياتهم يجب اعاده تاهيلهم بل قبل انقضاء المحكوميات يجب   تاهيلهم في السجون قبل خروجهم منها من خلال برامج تدريبيه يشارك فيها القطاع الخاص والقطاع العام ضمن مذكرات تفاهم تحدد مسئوليه كل طرف  ليعاد دمجهم في المجتمع  وقد لاحظنا اهتمام  الرئيس الأمريكي  الكبير بموضوع المساجين وضروره تدريبهم عن طريق القطاع الخاص وتشغيلهم ليعود دمجهم في المجتمع الامريكي  لممارسة حياتهم العاديه في  المجتمع

٥- ان الطبقه المتوسطه في الولايات المتحده الامريكيه تمثل الاكثريه وتعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الذي هو عماد استقرار الدوله والمجتمع بجميع شرائحه.وهذا ينطبق على  جميع  المجتمعات المتقدمه في الشرق والغرب لان هذه  الطبقه هي المتحركه لعجله الاقتصاد والنمو.

٦- لقد اعجبني الرئيس الامريكي الذي يستغل جميع ساعات الاسبوع  في الزيارات عل مستوى الولايات المتحده والدول لمناقشه المواضيع التي   فيها منفعه ومصلحه لامريكا   اخذا  بمبدأ امريكا اولا وقد نجح في ذلك  الى حد كبير . فمن هذا  ياخذ ومن ذاك  يقلل التكاليف على مبدأ give and takeالتي يجيدها وبشكل محترف وبأسلوب ضاغط مستغلا    حاجه مناقشيه له ويعيب عليه عدم وجود الكياسه والخبره الدبلوماسية والفجاجه في التعامل مع الآخرين على المستوى المحلي والدولي.ولكنني أقدر له مواقفه التي  يتبعها  لمصلحه بلده وهو حق مشروع له ولغيره  بصرف النظر عن وجهه نظري الشخصيه فيما يتعلق بعنصريته وكرهه للاسلام والمسلمين والعرب  وغير المنتسبين للعرق الاري .

٧-  لقد تحدثنا سابقا عن عمليه معالجه البطاله في امريكاوتاهيلهم وتدريبهم  تدريبا عمليا على درجه عاليه جدا وضروره تشغيل كل متخصص في تخصصه ورغبه القطاع الخاص في المشاركه على مستوى  الولايات المتحدة الأمريكية وكيف ان الرئيس الأمريكي وعد بزيارات مماثله لولايات اخرى لخلق  المنافسه بين الولايات والشركات .لحل مشكله البطاله في امريكا وكيف يقوم بتسويق المنتجات الامريكيه خارجيا لخلق الوظائف داخليا.انطلاقا من مسئوليته كرئيس ورغبه منه  في زياده شعبيته وقاعدته الانتخابيه خاصه الانتخابات النصفيه التي سوف تتم  خلال الاشهر  القليله  القادمه  من ذلك يمكن الاتعاض من  قبل  الوزارات المعنيه في بلدنا من الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين والمؤسسات الفنيه والمهنيه ومعاهد التدريب للنزول إلى الارض  وعقد ورش عمل في جميع مناطق المملكه هذه الورش تناقش موضوع البطاله في المملكه في جميع التخصصات مع علمي بعدم دقه الاحصاءات التي تقدمها هيئه الاحصاء عن البطاله لان مصدر المعلومات غير دقيق وغير حيادي وبالتالي فالعلاج للمشكله سوف يكون  جزئيا. في احسن الحالات

٨-  الورش يجب ان تدار من قبل القطاع العام وعلى أعلى المستويات وبمشاركه القطاع الخاص وخاصه الشركات ذات التصنيف الأول تتقدمها  شركه ارامكو وسابك وشركه الكهرباء  والخطوط السعوديه وما يماثلها من الشركات شبه الحكوميه   ضمن رؤيه واضحه ومحدده بصرف النظر عن الوقت الازم لمعالجه مشاكل هذه الكوادر المهدره والتي تمثل ثروه غير مستغله في طول البلاد وعرضها وتدريبهم عمليا دون تاخير  مع معالجه القصور في التأهيل للعماله والموظفين الموجودين  في القطاع الخاص والعام  لان ترك الحال على ما هو عليه يؤدي إلى تردي مستوى نوعيه الانتاج والاداء ويخرجنا من المنافسه لصناعاتنا في الأسواق الاقليميه والدوليه

١٠-مراجعه جميع المناهج التعليمية والتدريبيه  في جميع الجامعات والمعاهد العليا التدريبه واعاده صياغتها بحيث تتوافق مع متطلبات السوق  مع تطويرها لمتطلبات المرحله القادمه خاصه متطلبات رؤيه المملكه ٢٠٣٠ .

11–هناك مشكله كبيره تكفي لنسف جميع  التوجهات المذكوره اعلاه وعائقا لاي رؤيه وهو تداخل المصالح بين المسؤولين في القطاعين وهو ما يسمى بتعارض المصالح وهذا يمثل عائقا مباشرا للشركات المتوسطه والصقيره وتمنع نموها ثم اختفائها  وتغيب اوتقل الطبقه العامله المتوسطه التي بدأت تتلاشى في الوقت الحاضر  واصبحت العلاقات العامه  في  القطاعين  هي السائدة فانعدم مفهوم تكافؤ الفرص والشفافيه  والنتيجه انتشار الفساد الاداري والمالي والرشوه والمحسوبيه وما حل الفساد  بأمه الا دمرها والامثله كثيره  وقد بدات الحكومه بمحاوله معالجه هذه المشكله المتجذره في المجتمع ولكن المشوار طويل وطويل جدا ويحتاج الى   شجاعه وسرعه  مع التشهير بالاشخاص او الشركات المدانه  هذا سوف يخلق صدمه ولكن لها  اهتزازت  ارتداديه  تخدم الهدف  مع ضروره العدل والمساواه  مع المخالفين  ولو تحقق ما نسبه٥٠%لتوفر اكثر نصف المبالغ المعتمده للباب الثالث للمشاريع  من ميزانيه الدوله ولتحسن مستوي الاداء في المشاريع المنفذه وقلت مدد التنفيذ..

١٢– هناك نقطه لا أريد اغفالها وهو انه يمكن  الاستعانه  ببيوت  الخبره المشهود لها دوليا بالنزاهه  في مساعده الوزارات  الحكومية تحليل الوضع واعتماد برنامج وطني له سقف زمني محدد. ولا ننسى الجامعات السعوديه ومشاركتها في هذه وخاصه مراكز البحوث والدراسات ،

١٣- ضروره وجود جهه رقابيه ذات صلاحيات مطلقه تتابع البرامج وترفع تقارير دوريه للمجلس الاقتصادي الاعلى او مقام  مجلس الوزراء وهذا أفضل ليعرف كل وزير مدى الإنجازات لوزارته.

١٤- قبل سنتين ونصف تقريبا ارسلت خطابا لسمو وزير الداخليه الخطاب طويل قدمت فيه  خطه تتضمن برنامج تدريب لجميع المساجين في المملكه وفيها مشاركه من القطاع الخاص والعام ولا اريد ان اتوسع فيما اقترحته ولكن لو نفذ لكان فيه خير كبير جاءني رد إيجابي من سمو وزير الداخلية وكلف احد المسئولين للتنسيق معي ولكن للاسف أحيل ذلك المسؤول   للتقاعد ولم اسمع عن الموضوع بعد ذلك. هذا الموضوع عندما تعرض له المستر ترنب   تذكرته فدفعني للكتابه فيه. السلام عليكم

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