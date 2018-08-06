6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: نعمل على تنفيذ خطة عاجلة لنقل جميع المبتعثين في كندا إلى دول أخرى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال الطلاب السعوديين المبتعثين في كندا إلى دول أخرى.

وأوضح مبارك العصيمي أن الوزارة ستعلن الخطة قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيه السامي المؤكِّد موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.

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