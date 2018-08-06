6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجامعة العربية تساند موقف المملكة الرافض لتدخل كندا في شؤونها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الاثنين مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية في رفض التدخل في شؤونها الداخلية وهو ما يأتي تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في ساحة العلاقات الدولية بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقا مع قوانينها الوطنية.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا وهو الخلاف الذي يأتي كانعكاس لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية.

كما أكدت الأمانة العامة موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدني العربي ومنظماته وممثليه وكذا اعتزازها بالجهد الذي يسهم به في دعم تنمية المجتمعات العربية في مختلف المجالات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله.

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