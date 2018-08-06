6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجوازات: وصول أكثر من 800 ألف حاج إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات إحصائية لعدد الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك الحج منذ بدء القدوم وحتى أمس، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية البالغ عددهم 835,487 حاجاً، وذلك بزيادة 54,010 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% تقريباً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 803,753 حاجاً، والقادمين عن طريق البر 22,352 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين عبر البحر 9,382 حاجاً.

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