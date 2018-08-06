6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق سعودي قتل آخر إثر مضاربة بينهما في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بخنقه على إثر مضاربة في مدينة الرياض.

وجاء في البيان:” أقدم / محمد بن إبراهيم بن ناصر الفرحان – سعودي الجنسية – على قتل / مبارك بن مسفر بن حسين الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه وضربه مما أدى لوفاته على إثر مضاربة حدثت بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين في محافظة الخرج بمنطقة الرياض”.

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