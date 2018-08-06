أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق سعودي قتل آخر إثر مضاربة بينهما في الرياض
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