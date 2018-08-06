6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخًا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران
﻿

الدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخًا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

اعترضت قوات الدفاع الجوي مساء اليوم (الاثنين) صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران من داخل الأراضي اليمنية.

ودمّرت القوات السعودية الصاروخ الذي أطلقه الحوثي، في انتظار صدور بيان من التحالف يكشف فيه ملابسات الحادثة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.