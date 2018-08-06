أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الرياض.. مكافحة المخدرات تطيح بشخصين أثناء تسلمهما 482 ألف حبة محظورة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مجلس التعاون الخليجي يعرب عن تأييده التام لمو...بتاريخ
الرياض – واس :- أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
-
“التجارة”: عليك فعل هذه الأشياء قبل التوقيع ع...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- وجهت وزارة التجارة والاستثمار عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين للتقيد بها قبل التوقيع على
-
مكة المكرمة.. مواطن يتنازل عن مستحقاته لدى ال...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- تقدّم مواطن لمكتب الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة، وأبلغ المكتب بتنازله وتخليه عن صرف معاشه
-
وزير الشؤون الإسلامية: تكليف الأئمة والمؤذنين...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن تكليف الائمة والمؤذنين