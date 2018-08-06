6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. مكافحة المخدرات تطيح بشخصين أثناء تسلمهما 482 ألف حبة محظورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكنت مكافحة المخدرات بالرياض من القبض على شخصين لاستقبالهما عددًا كبيرًا من الحبوب المحظورة.

جاءت عملية القبض على المهربين بالتنسيق مع الجمارك، وبلغت عدد الحبوب التي ضُبطا متلبسين في أثناء استقبالها 482 ألف حبة.

وتم تحريز المضبوطات، وتمت إحالة المتهمَيْن إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

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