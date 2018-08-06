6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الملك وولي العهد يوجهان بمنح اليمن مشتقات نفطية بـ 225 مليون ريال شهرياً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية.

وأضاف أن قيمة المشتقات ستكون 60 مليون دولار شهريا (قرابة 225 مليون ريال)، لتشغيل محطات الكهرباء على مدار الساعة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران هناك.

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