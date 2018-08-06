أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تستدعي سفيرها في كندا.. وتعتبر السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بعد رحلة بحث.. سعودي يعثر على معلمه الأردني ا...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- تمكن مواطن من العثور على معلمه الأردني الجنسية الذي كان يدرّس له منذ 60
-
وزارة التجارة توضح مهامها وأهدافها في موسم ال...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- عددت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مهامها وأهدافها التي تأخذ على عاتقها
-
خلال 3 أيام.. الأمن العام يضبط 6 آلاف شخص وعد...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشفت المديرية العامة للأمن العام عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة
-
مهرجان ولي العهد للهجن يعلن زيادة الأشواط نظر...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن زيادة أشواط المهرجان ليصبح مجمل الأشواط