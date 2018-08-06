6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد أن حطم رقمه القياسي للعام الماضي .. حمادة يجدد فوزه بسباق تسلق الهضبة بالباحة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

حقق سائق فريق بولو رالف لورين السوري فادي حمادة على متن سيارته ايفو ٩ برو تو تايب انجازاً جديداً له ولفريقه بعد فوزه بالمركز الاول لسباق تسلق الهضبة في تحدي الباحة الذي أقيم تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وبعد انتهاء المرحلة الاولى التأهيلية في اليوم الاول استطاع حمادة ان يثبت جدارته بامتياز متقدما على ابطال المملكة بسباقات السرعة.

وفي اليوم الثاني في المرحلة الاخيرة استطاع ان يرفع من مستوى المنافسة والاثارة بعد تقديمه مستوى رائع من الأداء والمهارة توًجها بتحطيم رقمه القياسي للعام الماضي ومسجلاً زمناً جديداً قدره ١،٣٨.٧٠٠ دقيقة و بفارق اكثر من ثانيتين عن رقم العام الماضي المسجل بإسمه ومسجلاً انجازاً يضاف الى سجله الحافل بالبطولات.

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