6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إحضاره لساحة القصاص.. تأجيل تنفيذ الحكم في مواطن لمدة ستة أشهر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكن عدد من شيوخ وأعيان مدينة تبوك من تأجيل تنفيذ القصاص في أحد المحكومين قبل لحظات من بدء تنفيذ الحكم.

وقالت مصادر إن الشيوخ والأعيان نجحوا في إقناع والد القتيل بتأجيل تنفيذ القصاص، وذلك بعد إحضار القاتل لساحة القصاص، حيث تم تأجيل القصاص لمدة 6 أشهر، وسط تكبير وتهليل الحاضرين.

وكان أولياء الدم رفضوا في وقت سابق التنازل عن قاتل ابنهم، وتمسكوا بتنفيذ حكم القصاص في الجاني.

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