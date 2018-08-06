بعد رحلة بحث.. سعودي يعثر على معلمه الأردني الذي درّس له منذ 60 عاماً ويزوره في بلده

أنحاء – متابعات :-
تمكن مواطن من العثور على معلمه الأردني الجنسية الذي كان يدرّس له منذ 60 عامًا، بعد أن بحث عنه كثيرا، وعدّ ذلك نوعا من الوفاء من الطالب لمعلمه.
وأوضح د.صالح الغامدي، وهو ابن المواطن الذي عثر على معلمه، أن والده زار المعلم ويُدعى أحمد ملوح، في منزله بالأردن، وهو الذي كان يدرسه في الصف الخامس الابتدائي. ونشر الابن صورة لأبيه ومعلمه في منزل المعلم.
وأثنى مغردون على ما قام به المواطن كنوع من الوفاء، مؤكدين أنه لولا إخلاص المعلم في عمله ومراعاة ضميره ما أحبه طلابه وبحثوا عنه بعد هذا العمر الطويل.