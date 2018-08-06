5 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بهذه الطريقة البسيطة قد تتغلب على رائحة الفم الكريهة

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة، سواء المصاب بها أو من يتعاملون معه، وقد توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى أن نبتة الزنجبيل تحتوي على مكونات تُساعد في القضاء على تلك الرائحة.

وكشفت الدراسة، وفقًا لموقع “هايل براكسيس”، أن الزنجبيل يحتوي على مادة جينجرول 6 التي تزيد من مستوى إنزيم سولفيدريل أوكسيديز 1، ‎حوالي 16 مرة في ثوانٍ قليلة، وهذا الإنزيم يقضي على المُركبات الكريهة ويجعل ‏رائحة الفم أفضل.

كما قد يلجأ البعض لمواد طبية مثل البخاخ لمواجهة رائحة الفم الكريهة، لكن الأطباء ينصحون بتنظيف الفم والأسنان، لأن البكتيريا المتراكمة مسبب شائع للرائحة الكريهة.

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