6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توقيع إتفاقية شراكة بين بنده وليبارا

بتاريخ الشركات | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

وقعت شركة ليبارا موبايل السعودية، المشغل الرائد في تقنية الاتصالات الافتراضية (MVNO) في المملكة، أتفاقية شراكة مع “بنده للتجزئة” التابعة لـ”مجموعة صافولا”، تقوم من خلالها بتوفير منتجات وخدمات ليبارا في عدد من فروع بنده في المملكة. حيث سيتم توفير شرائح الاتصال الصوتية والبيانات وبطاقات الشحن بالاضافة الى خدمات أخرى.

وقد بدأت ليبارا بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الأتفاقية، حيث تم توفير 40 نقطة بيع في 40 فرع داخل فروع بندة موزعة على 18 مدينة حول المملكة. وتعتزم ليبارا، خلال الأشهر القليلة القادمة، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه الأتفاقية وتوفير 40 نقطة بيع أخرى. توسع من خلالها رقعة تواجدها وتوفير خدماتها بطريقة أسهل وأسرع لعملائها الحاليين والعملاء الجدد.

من جانبه أعرب الأستاذ فادي قعوار، الرئيس التنفيذي لليبارا السعودية عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية مع بندة التي تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة، والتي لديها أنتشاراً واسعاً في جميع أنحاء مدن المملكة.

وأضاف “أن هذه الأتفاقية تدعمنا في تحقيق أهدافنا الرئيسية، ومنها تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. وعلية فقد حرصنا على توفير كافة التجهيزات اللازمة في جميع نقاط البيع داخل فروع بندة وتقديم التدريب اللازم لفريق العمل لضمان تقديم خدماتنا بسهولة وأحترافية عالية”.

وقد اعتمدت ليبارا على خبراتها العالمية في تطوير خدماتها وتقديم خدمات منافسة  في قطاع الاتصالات في المملكة. منها خدمات إعادة شحن الرصيد عبر الموقع الالكتروني أوالتطبيق الخاص بالشركة، كما أطلقت الشركة عبر المتجر الإلكتروني خدمة طلب شريحة وتوصيلها مجانًا إلى العميل في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية بالاضافة الى خدمة اختيار الرقم المناسب للعميل بالاضافة الى توفرالأرقام المميزة.

الجدير بالذكر أن ليبارا هي شركة عالمية تأسست في عام 2001م ، واستطاعت أن تتوسع بصورة سريعة لتتواجد في أكثر من 8 دول أوروبية وأستراليا والأن في المملكة العربية السعودية.

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