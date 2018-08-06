خلال 3 أيام.. الأمن العام يضبط 6 آلاف شخص وعدداً من الأسلحة والذخيرة ومخدرات

أنحاء – متابعات :-
كشفت المديرية العامة للأمن العام عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة ضمن جهود الحملة الأمنية الموحدة من 20 – 22 / 11 /1439هـ.
وأوضحت أن إجمالي من ضُبط من أشخاص وصل إلى 5925 شخصا منهم 2877 سعوديا و3047 أجنبيا. كما ضبطت الدوريات 520 مركبة منها 37 مسروقة، و48 مرتبطة بقضايا، و111 اشتباه، و28 مطلوبة، وأخرى.
كما تمكنت الدوريات من ضبط أسـلحة خلال الأيام الثلاثة، هي 26 قطعة سـلاح منوعة، وأسـلحة بيضاء، و141 ذخيرة حية، إضافة إلى 103 قارورات و8 جراكل معبأة بالمسكر، و307 حبات مخدرة، وكيلو حشيش، و6847 كيلو قات، وكمية ضئيلة من الهيروين.