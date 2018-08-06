6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رئاسة الحرمين تزود مؤسسات الطوافة بخرائط إرشادية تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام
﻿

رئاسة الحرمين تزود مؤسسات الطوافة بخرائط إرشادية تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

مكة المكرمة – واس :-

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام خرائط إرشادية لمؤسسات الطوافة الداخلية والخارجية تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الدكتور مسفر عسيري، أنه تم تزويد مؤسسات الطوافة بعدد من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الخرائط والرموز الإرشادية للمواقع والمنافذ للمسجد الحرام وساحاته.

وبين الدكتور عسيري أن الفرق الميدانية تنشط على مدار الـ 24 ساعة داخل أروقة وساحات المسجد الحرام وتتمثل في نخبة متمكنة من الشباب السعودي المدرب على آلية شرح المواقع وآلية استخدام الخرائط لزوار بيت الله الحرام، لافتاً إلى توفر خرائط بلغة (برايل) لذوي الاحتياجات البصرية، وذلك من خلال المصليات التي خصصت لهذه الفئة التي يحثنا ديننا الحنيف وتؤكد توجيهات ولاة الأمر على تقديم أفضل الخدمات لهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.