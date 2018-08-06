أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»رئيس مجلس الشورى يدين التجاوز الكندي على أنظمة المملكة وسيادتها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلز...بتاريخ
جدة – واس :- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة
-
صور | ضبط عدد من المخالفات خلال جولات تفتيشية...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- نفذ القسم النسائي بأمانة الطائف بالتعاون مع بلدية غرب جولات تفتيشية على عدد من
-
الملك وولي العهد يوجهان بمنح اليمن مشتقات نفط...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشف سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين
-
فيديو | “التجارة” تضبط شاحنة محمّلة بـ2000 عل...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، شاحنة محملة بأكثر من 2000 علبة حليب أطفال