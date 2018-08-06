6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“ستاربكس” تعتزم قبول عمليات الدفع بالعملات الرقمية في فروعها

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس أنها تعمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتطوير منصة جديدة تسمى “Bakkt” وإطلاقها في نوفمبر المقبل؛ لمساعدة زبائنها على شراء وبيع وتخزين وصرف العملات الرقمية المشفرة على الشبكة العالمية.

وتعني هذه الخطوة أنه يمكن تحويل عملات “بيتكوين” وغيرها من العملات الرقمية المشفرة إلى دولارات يمكن استخدامها في عملية الشراء من “ستاربكس” وغيرها من المتاجر.

وأوضح إعلان الشركة أنها لن تقوم بتخزين أو قبول العملات الرقمية المشفرة بشكل مباشر، بل ستترك هذه المسؤولية لشركة Bakkt، التي تقوم بتحويل العملات الرقمية للأشخاص إلى دولارات أميركية يمكن استخدامها في سلسلة متاجر القهوة.

وقالت نائبة رئيس شركة “ستاربكس” للشراكات والمدفوعات ماريا سميث: “ستاربكس سوف تلعب دورًا محوريًا في تطوير تطبيقات عملية وموثوقة ومنظمة للمستهلكين، لتحويل أصولهم الرقمية إلى دولارات أميركية لاستخدامها في ستاربكس”، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

في المقابل، تحدى المشككون في العملات الرقمية إمكانية استخدامها للدفع بسبب تقلب أسعارها بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال انخفض سعر عملة البيتكوين بنسبة 50% تقريبًا هذا العام.

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