6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير المملكة لدى كندا: ما قامت به كندا يعد انتهاكًا خطيرًا لقوانين المملكة وخرقًا لمبدأ السيادة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قال سفير المملكة لدى كندا، نايف بن بندر السديري إن الموقف الكندي يعتبر انتهاكًا خطيرًا لقوانين المملكة.

وأضاف السديري أن ما قامت به كندا يعتبر انتهاكًا للسلطة القضائية في المملكة وخرقًا لمبدأ السيادة.

جاءت تصريحات السديري بعد الخطوة التي اتخذتها المملكة بتعليق العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا، وإمهال السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد واستدعاء سفير المملكة في أوتاوا للتشاور.

وأدانت وزارة الخارجية في بيانٍ لها ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمّته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وحثّت السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورًا.

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