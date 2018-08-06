غرفة الزلفي تدعم مهرجان “الزلفي تاريخ وحضارة”

أنحاء – الزلفي : ــ
تشارك الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي في فعاليات “مهرجان الزلفي تاريخ وحضارة” والتي ستنطلق الأربعاء القادم في قرية علقة التراثية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن العديد من الفعاليات التراثية الثقافية والتاريخية.
وفي تصريح بهذه المناسبة أكد عبد اللطيف بن محمدالعلى العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي: أن مشاركة الغرفة التجارية في هذا المهرجان الوطني الهام تأتي في إطار حرص الغرفة ومنسوبيها من رجال الأعمال على دعم كافة الفعاليات الوطنية وخاصة التى تظهر تاريخ المحافظة وموروثها الحضاري، والنهضة الثقافية والصناعية التي تشهدها في ظل الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة.
وأكد العبد اللطيف أن الغرفة التجارية تسخر كافة امكاناتها ودعمها لنجاح المهرجان لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة وزوارها للاستمتاع ببرامج ترفيهية وثقافية تنبثق من موروث المحافظة وتاريخها الحضاري، والإطلاع على النهضة التي تشهدها المحافظة في شتى المجالات،
وأشاد العبداللطيف بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومحافظ الزلفي رئيس لجنة التنمية السياحية مسفر بن غالب العتيبي وهيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة، وكافة الجهات المعنية لنجاح المهرجان الذي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات التراثية والثقافية التي تمثل الموروث التاريخي والثقافي للمحافظة.
ورفع العبداللطيف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، على ما يوليانه من جهد في سبيل تطوير المنطقة وحرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطنين في محافظات منطقة الرياض .
وأكد العبد اللطيف في ختام تصريحه على أهمية المهرجانات في دفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة وتسليط الضوء على ما تتمتع به محافظة الزلفي من مقومات في شتى المجالات ، داعيا الى التفاعل مع المهرجان ودعمه حتى يحقق النجاح المطلوب.