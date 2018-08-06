فرع وزارة العمل بمنطقة مكة ينظم ورشة عمل مفهوم الأداء الوظيفي

أنحاء – عامر هلابي :-
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ورشه عمل بعنوان مفهوم الأداء الوظيفي وأهدافه وآلية التقييم.
وشارك في هذه الورشة أكثر من 50 مشاركا من أقسام وإدارات الفرع بالمنطقة حيث هدفت الورشة إلى تطوير قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم في صياغة اهدافهم الوظيفية وحسبة النسبة وتوضيح مهام الموظف والمدير.
وقد بدأت الورشة بالترحيب بالحضور من قبل مدير إدارة الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة الأستاذ حزام المالكي تلا ذلك بداية الورشة من قبل الأستاذ سالم الغامدي مختص الأداء حيث أوضح مفهوم الأداء الوظيفي وأهدافه وآلية عمل التقييم.
كذلك شرحت الأستاذ فايزة الحربي رئيسة وحدة الأداء الوظيفي بالمنطقة كافة جوانب آلية التقييم وصياغه الأهداف والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بذلك كما أوضحت الأستاذة صباح الحمراني مختصه الأداء كيفيه حساب النسبة للأداء وتوضيح دور المدير بذلك .
وبالختام تم تقديم الشكر للحضور على تفاعلهم وتحقيق أهداف الورشة التي لاقت استحسان الجميع .