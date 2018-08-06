فيديو | أم تلقي بطفليها من الطابق الخامس لتنقذهما من الحريق قبل أن تموت

أنحاء – متابعات :-
ضحت أم صينية بحياتها لإنقاذ طفليها من حريق اشتعل في شقتهم، بعد أن عملت على إلقاء طفليها من الطابق الخامس حتى نجوا إلا أنها لم تتمكن من القفز أو الخروج من الشقة وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.
وحرصت الأم قبل إلقاء الطفلين، البالغين 9 و 3 سنوات، أن تلقي بطاطين وأغطية كافية لعدد من الرجال تجمعوا في أسفل البناية، حتى إذا ألقت الطفلين تمكن الرجال من تلقفهما بالأغطية، وتم إنقاذهما ولم يصابا بسوء.
أما الأم فقد حالت النيران بينها وبين الخروج من الشقة، كما لم تتمكن من القفز من النافذة في الطابق الخامس للبناية، بعد أن استعر الحريق فيها، وتوفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها، وهو ما ظهر في مقطع فيديو بيّن الأم وهي تلقي الطفلين.