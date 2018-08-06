6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “التجارة” تضبط شاحنة محمّلة بـ2000 علبة حليب فاسدة في طريقها للتخزين بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، شاحنة محملة بأكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية، في طريقها إلى الرياض قاصدةً أحد المستودعات لتخزينها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بـ”تويتر”، تغطية كاملة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لعملية الضبط تتضمّن لقطات حية من داخل المستودع المختص بتخزين الأدوية، حيث تم ضبط أكثر من 500 علبة حليب فاسدة داخله.

وأكدت الوزارة من خلال المقطع أنه سيتم إتلاف أكثر من 2000 علبة حليب فاسدة، سواء المنقولة داخل الشاحنة أو المخزنة داخل المستودع، إلى جانب استدعاء المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

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