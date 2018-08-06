فيديو | “التجارة” تضبط شاحنة محمّلة بـ2000 علبة حليب فاسدة في طريقها للتخزين بالرياض

“التجارة” تضبط شاحنة محملة بحليب الأطفال منتهي الصلاحية وهي متوجهة إلى أحد المستودعات في الرياض لتخزينها، وضبط أكثر من 2000 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية pic.twitter.com/17PsS87K3S

— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 6, 2018