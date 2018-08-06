فيديو | شاهد مراحل صناعة كأس السوبر السعودي

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نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مقطع فيديو على حسابه في ”تويتر”، كشف فيه عن خطوات صناعة كأس السوبر السعودي.
وأوضح مقطع فيديو الخطوة الأولى في صناعة الكأس، وهي تصميم الشكل، ثم تلتها خطوات التنفيذ باستخدام المعدن، وإضافة الألوان الزاهية عليها، حتى الانتهاء منها بأفضل صناعة تليق بالمناسبة الكروية الكبرى.
يُذكر أن مباراة السوبر السعودي ستقام للمرة الثالثة في العاصمة البريطانية لندن، وستكون بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين، وذلك في 18 أغسطس الجاري.